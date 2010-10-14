Тимошенко: є два цивілізовані шляхи - вибори і революція

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що перешкоди, які чинить нинішня влада, не можуть стати причиною для відмови від участі у виборчому процесі.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Рівненській області, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"У мене є багато прикладів, коли з виборчого процесу роблять ручну, кишенькову клоунаду. Але це не є приводом для того, щоб ми з вами не йшли на вибори, не боролися, не захищали і не здобували результат, і не вчилися працювати у нових умовах відсутності демократії", - сказала вона.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що, зокрема, до складу Київської територіальної виборчої комісії не потрапив жоден представник її партії. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що у Львівській та Київській областях виборчкоми так і не зареєстрували кандидатів у депутати від справжньої "Батьківщини".

"Ми, всі патріотичні сили, повинні показати такий результат, який владі дасть привід замислитися, що не все можна фальсифікувати, не все можна принизити, не все можна розтоптати, і не всі дають себе топтати", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, на її думку, для цивілізованого розвитку країни існують лише два шляхи – проведення чесних та прозорих виборів або революція. "Влада мусить розуміти, що не треба доводити суспільство, не треба доводити народ до того, щоб використовувався другий шлях. Краще – чесна конкуренція, чесне служіння країні, і по заслугах – вибори, які дають тій чи іншій політичній силі право будувати стратегії. Інших способів я не знаю", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сьогодні народжується сильне громадянське суспільство – ось за що нам треба боротися, і на що покладати надію. Я вірю, що саме воля у боротьбі за Україну і за свої власні права і свободи і поставить владу на місце, а опозиція і наша політична сила – ми завжди поряд, і все, що ми можемо, ми будемо робити", - наголосила вона.