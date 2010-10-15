Тимошенко: я більше не хочу таких 5 років, як після Помаранчевої революції

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що у проекті "Україна третього тисячоліття" братимуть участь найбільш активні громадяни, а також громадські організації.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Рівненській області.

"Це не гасло і не програма, яка мусить сподобатися всім. Це дуже кропітка і інтелектуальна робота. Безумовно, вся країна може не увійти в цей процес, але той, хто бажає це зробити, і бажає війти в роботу і дискусію, для них буде надана технічна можливість це зробити", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, таким чином, планується розробити пакет ключових законопроектів, які можна буде ухвалити після наступних парламентських виборів.

"Ми вважаємо, що сьогодні таке обговорення може йти на базі Інтернет-ресурсу, який добре структурований, де алгоритми програм дозволяють, по-перше, обговорювати проекти законів, дискутувати, створювати спільні концепції, а на їхні основі – законопроект", - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що саме у такий спосіб треба розробляти стратегію розвитку України. "Не було такого, щоб системний документ обговорювався з інтелектуальним середовищем і щоб реально враховувалася думка. Все робилося або в Адміністрації Президента, або в партійних офісах, або у надрах Верховної Ради, де далеко від професіоналізму все побудовано", - додала лідер "Батьківщини".

За її словами, про початок реалізації проекту "Україна третього тисячоліття" буде оголошено найближчим часом, і буде розпочато законотворчу роботу за участі представників інтелектуальних кіл.

"Кожен раз сподівання на лідера завершується фіаско, поразками, розчаруванням, зневірою… Я більше не хочу таких п’яти років, як після Помаранчевої революції. Треба не на лідерів ставити, а на ідею і на правильну систему побудови країни. І бачити її до виборів, а не після", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.