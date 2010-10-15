Тимошенко: у нинішньої влади дедалі менше часу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що у чинної влади залишається дуже мало часу, щоб виконати рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, на прес-конференції в Рівненській області вона сказала: "Цей такий карт-бланш, певна часова фора, щоб вони показали, де вони ті реформи будуть робити, як вони будуть країну будувати, що вони будуть в якості стандартів пропонувати".

Лідер "Батьківщини" вважає, що європейська спільнота вичікувала перші місяці перебування при владі Віктора ЯНУКОВИЧА, та на початку розцінювала стабільність після президентських виборів як один з головних елементів успішного розвитку України.

"Зараз закінчилася ця риторика. Вони зрозуміли, що реформи симулюються, що нова українська влада дипломатичної мови не розуміє, і з ними потрібно говорити мовою, які вони так чи інакше можуть осягнути. Їм потрібно говорити прямо. Саме тому за допомогою всіх представників Ради Європи, які працювали в Україні і представників опозиції все-таки змогли в ПАРЄ прийняти резолюцію, яка адекватно відображає те, що відбувається в Україні – жорсткими та чіткими словами", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що через короткий час за втілення всіх зауважень та пропозицій "владі доведеться відповідати".

"І потім буде наступний крок. Тому що кредити, які даються владі, даються за умови, що буде розбудовуватися демократичне, вільне, чесне суспільство з ринковою соціально-орієнтованою економікою. Але якщо буде так, як сьогодні, то вони просто позбавляться такого джерела фінансів", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сьогодні демократичний світ по відношенню до оцінок дій нової влади стає вже чіткішим, адекватнішим і вимогливішим до того, що вони роблять. І це теж великий ресурс України. На нього треба спиратися, не треба в ньому розчаровуватися і відходити. Я думаю, що треба підключати всі демократичні інституції світу", - резюмувала Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.