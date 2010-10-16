Експерт: Росія взяла курс на «м'яку ерозію режиму» Лукашенка

Росія взяла курс на «м`яку ерозію режиму» Олександра ЛУКАШЕНКА.

Таку думку в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у Росії висловив заступник генерального директора Центру політичних технологій (Росія) Олексій МАКАРКІН.

Зокрема, він вважає, що в Росії розуміють, що на сьогодні альтернативи О.ЛУКАШЕНКУ немає.

«Проте тут ситуація така: білоруський режим заганяє свою країну в ізоляцію – він і для Заходу не прийнятний, і для нас», - сказав А.МАКАРКІН.

Він нагадав, що О.ЛУКАШЕНКО «почали мочити в російських ЗМІ» ще у серпні. Однак О.ЛУКАШЕНКО пішов на жорсткий конфлікт і не прорахував реакції у відповідь. «Можливість впливу на вибори вкрай обмежена, і Росія узяла курс на м`яку ерозію режиму ЛУКАШЕНКА, який тримається на російській економічній підтримці», - сказав О.МАКАРКІН.

Він вважає, що ці вибори О.ЛУКАШЕНКО пройде без значних проблем, однак далі у білоруського суспільства можуть до нього виникнути досить багато питань.

«У О.ЛУКАШЕНКА завжди був аргумент – «я домовлюся, я викручуся і з Росією, і з Заходом». Якщо з`ясується, що він це зробити не може, то вплив його падатиме, адже Білорусь – це європейська країна, і там населення і еліта хотіли б вибудовувати пристойні відносини, як із Заходом, так і Сходом», - вважає експерт.

Він відзначив, що проблема альтернативи О.ЛУКАШЕНКУ існує, проте в обстановці такої безвиході та ізоляції можуть з`явитися альтернативні особи. Поки О.ЛУКАШЕНКО успішно грав з Росією, і при цьому йому вдавалося не до кінця зіпсувати відносини із Заходом, не було сенсу говорити про альтернативу. Зараз ситуація змінилася. Росія підштовхує білоруське суспільство до пошуку альтернативи. Хоча, хто це буде, сказати поки складно, вважає О.МАКАРКІН.

«Причому РФ готова співробітничати з силами, орієнтованими на європейську інтеграцію. Є обмеження тільки щодо оборонної інтеграції – ми не хочемо, щоб країни СНД вступали до НАТО», - підкреслив він.

На його думку, у Росії, вважають, що націоналістичні сили не прийдуть до влади, а якщо прийдуть проєвропейські сили, які дотримуватимуть якийсь баланс між ЄС і Росією, то Москва до цього готова.

Експерт також вважає, що Союзна держава як інтеграційна структура розчарувала Росію. Адже єдиної валюти немає, митний союз не гарантує відсутності торгових воєн, причому нафтова складова виведена за дужки.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня на прес-конференції для російських журналістів Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО зробив ряд жорстких заяв на адресу російського керівництва, розкритикував енергетичну політику Росії, а також рішення РФ про розвиток Чорноморського флоту в Криму.

3 жовтня Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ в своєму відеоблозі заявив, що керівництво Білорусі використовує антиросійську риторику.