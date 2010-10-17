«Батьківщина» починає в Києві свій партійний з’їзд
10:54, 17 жовтня 2010Політика
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Повідомляє прес-служба партії
Сьогодні у Києві відбудеться з’їзд політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Як повідомляє прес-служба партії, на з’їзді, зокрема, розглядатимуться питання про політичну ситуацію в Україні та завдання на місцевих виборах, внесення змін до статуту партії.
Також планується ухвалити резолюцію з’їзду.
У заході візьме участь лідер партії Юлія ТИМОШЕНКО.
Початок роботи з’їзду об 11.00.
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