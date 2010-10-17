«Батьківщина» починає в Києві свій партійний з’їзд

10:54, 17 жовтня 2010
Політика
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Повідомляє прес-служба партії

Сьогодні у Києві відбудеться з’їзд політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Як повідомляє прес-служба партії, на з’їзді, зокрема, розглядатимуться питання про політичну ситуацію в Україні та завдання на місцевих виборах, внесення змін до статуту партії.

Також планується ухвалити резолюцію з’їзду.

У заході візьме участь лідер партії Юлія ТИМОШЕНКО.

Початок роботи з’їзду об 11.00.

 

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