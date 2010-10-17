"Батьківщина" закликає активно брати участь у виборах

У Києві завершився перший етап Х з’їзду партії «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, делегати з’їзду ухвалили резолюцію, в якій закликали громадян України за жодних обставин не підтримувати на місцевих виборах провладні партії.

«Кожен голос, відданий за Партію регіонів, Блок Литвина, КПУ, партію ТІГІПКА, означає особисту згоду виборця на подальше зростання цін на газ, на збільшення пенсійного віку, на згортання демократії і свобод людини», - йдеться в резолюції, зачитаній на з’їзді.

Партія «Батьківщина» закликала громадян України до активної участі у місцевих виборах, оскільки чим більше буде явка та підтримка демократичних сил, тим менше буде можливостей для фальсифікацій.

Крім того, була ухвалена постанова з’їзду, в якій було рекомендовано політичній раді партії, її президії і територіальним партійним організація взяти за основу своєї роботи прозорий і системний підхід до формування кадрового резерву, не допускати висунення на керівні посади випадкових людей.

Також з’їзд ухвалив зміни до статуту партії.