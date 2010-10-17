"Наша Україна", коли буде при владі, скасує всі антиукраїнські рішення
Пояснює Володимир Огризко
«Наша Україна» скасує всі антиукраїнські рішення нинішнього режиму після приходу до влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Ради політичної партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО учора на зустрічі із жителями Івано-Франківська.
За його словами, сьогодні ніхто достеменно не знає, коли відбудуться парламентські чи президентські вибори. Тому треба вже готуватися до них і мати конкретні завдання. «Ми відмінимо всі антиконституційні і антиукраїнські закони і постанови нинішньої влади, - наголосив В.ОГРИЗКО. – Відмінимо все те, що відбирає наш суверенітет і незалежність. Зокрема, так звані харківські угоди».
Крім того, підкреслив він: “Ми - за відновлення демократії в країні, ми - за парламентсько-президентську республіку. Відмінимо Закон України «Про внутрішню і зовнішню політику», через який нині Україна стала повністю беззахисною».
В.ОГРИЗКО також зазначив, що «угоди можна підписати, але якщо вони не вигідні для держави, то є механізми, аби їх денонсувати».
На його думку, нині «треба відродити віру в партію», яка захищає українські інтереси. Тому вже тепер потрібно підбирати людей у партію за принципом трьох П»: професіоналізм, патріотизм і порядність. Він висловив переконання, що «Наша Україна» започаткує нову модель управління партією і новий підхід прийому в партію.