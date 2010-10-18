У ЦВК не бачать можливості електронного підрахунку голосів

В Україні можливе проведення електронного підрахунку, але не в найближчі 10 років.

Про це заявив заступник глави ЦВК Андрій Магера в ефірі "Радіо "Свобода".

"Щодо електронного підрахунку голосів, то я до цього ставлюся поки що скептично", - зазначив він.

За словами чиновника, для електронного підрахунку голосів потрібно, щоб суспільство мало довіру до такого електронного підрахунку.

"Ми сьогодні живемо в той період, коли в суспільстві немає довіри до роботи ТВК, ДВК. Та й, повірте, довіра до ЦВК теж недостатня. На сьогоднішній день політичні партії одні одним також не довіряють", - уточнив Магера.

"На жаль, ми живемо у суспільстві, коли штаби політичних сил думають не про те, як у першу чергу виконати закон, а як його обійти або, ще гірше, яким чином порушити, яким чином втрутитися у цей процес", - зазначив заступник глави ЦВК.

"Тому дуже не хотілося б, щоб ми мали справу саме з такими зловживаннями під час виборчого процесу", - додав Магера.

Українська правда