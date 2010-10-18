Медведєв приїде у Польщу 6 грудня - переговори про візит тривали з травня

У Польщі очікують приїзду Президента Росії Дмитра МЕДВЄДЄВА 6 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у неділю.

„Сьогодні можна сказати, що все вказує на те, що це буде 6 грудня”, - відзначив Б.КОМОРОВСЬКИЙ, якого цитує його офіційний веб-сайт.

Президент Польщі зауважив, що переговори про дату візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Польщі тривали з травня. Він висловив сподівання, що російська сторона вже не змінить цю дату.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ відзначив, що польсько-російське зближення, швидше за все, займе кілька років та відбуватиметься у кількох етапах.

„Так було з поєднанням польсько-німецьким, яке розпочалося у 60-х роках, а завершується, виглядає на те, зараз”, - сказав він.

Довідка УНІАН. Обраний у травні 2008 року на пост Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВ вперше був у Польщі під час похорону польського лідера Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня цього року.

Нинішній прем’єр РФ Володимир ПУТІН за часів свого президентства з 2000 року відвідував Польщу двічі: з офіційним візитом у січні 2002 року та на початку 2005 року для участі в урочистостях з нагоди 60-ї річниці визволення в`язнів концтабору Аушвіц-Біркенау. При цьому В.ПУТІН жодного разу не зустрівся з тодішнім Президентом Польщі Л.Качинським.