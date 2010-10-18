Помер кандидат у мери Макіївки від КПУ - комуністи заявляють про тиск

Учора помер кандидат на пост міського голови Макіївки від Комуністичної партії України Віктор ЖАБІН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив перший секретар Донецького обкому КПУ народний депутат Микола КРАВЧЕНКО.

За словами М.КРАВЧЕНКА, на померлого кандидата чинився сильний тиск у зв`язку з його участю у виборах. «У Макіївці вчора помер кандидат від Комуністичної партії на посаду міського голови ЖАБІН Віктор Васильович. Ми можемо констатувати, що на нього чинився величезний тиск: були телефонні дзвінки, а за день до смерті до нього приходили двоє людей, після чого у нього стався напад, і він у лікарні помер», - повідомив М.КРАВЧЕНКО.

Депутат додав, що він подав запит до органів внутрішніх справ про надання йому результатів розтину померлого. При цьому М.КРАВЧЕНКО заявив, що він наперед ставить під сумнів результати розтину, оскільки головлікар лікарні, де помер В.ЖАБІН, є учасником виборчого процесу від Партії регіонів.

«Я опротестовуватиму і братиму під сумнів результати (розтину – УНІАН), тому що головлікар тієї лікарні, в якій він помер і в якій буде проводитися розтин, є членом виборчого процесу», - наголосив М.КРАВЧЕНКО.

Як повідомив УНІАН, раніше в Донецькій області обстріляли машину Приліснянського сільського голови від КПУ. Комуністи пов`язують цей замах з їхньою участю у виборах в Донецькій області.