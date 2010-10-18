БЮТ починає збір підписів за відставку уряду

Фракція БЮТ розпочинає збір 150 підписів народних депутатів України, необхідних для відставки уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на Погоджувальній раді керівництва Верховної Ради перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що у відставку має піти нинішній уряд, «дії якого призвели до зростання напруги у суспільстві через складну економічну ситуацію, провал економіки в країні і фактично зрив бюджетного процесу».

Також А.КОЖЕМ’ЯКІН наполягає на тому, щоб у п’ятницю, під час години запитань до уряду, парламент заслухав не тільки віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, але й прем’єр-міністра України Миколу АЗАРОВА.

Фракція БЮТ також наполягає на включенні до порядку денного поточного тижня питання введення мораторію на підвищення цін на продукти першої необхідності.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що народні депутати від БЮТ також наполягають на розгляді проекту постанови, якою передбачається створення тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування ситуації із «несанкціонованим друком грошей», що призвів до високої інфляції.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також наголосив, на Погоджувальній раді минулого тижня «ВР своїми руками узаконила конституційний переворот у нашій країні». За його словами, те, що набрав чинності закон про Кабінет міністрів і закон про Регламент Верховної Ради, свідчить про те, що «ми будемо жити в умовах тоталітаризму».