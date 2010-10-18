Литвин: проблема не в сумісниках, а у Верховній Раді

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що усі сумісники написали заяви про складення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив: «Усі сумісники написали відповідні заяви. Проблема не в сумісниках, а у Верховній Раді України».

Як відомо, ряд народних депутатів уже понад шість місяців поєднують роботу у виконавчій владі з депутатськими повноваженнями, що суперечить законодавству України.