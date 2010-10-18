В Азарова запропонують інвалідам купувати квартири в складчину

Кабінет міністрів України дозволив купувати однокімнатні квартири для забезпечення житлом інвалідів ВВВ першої групи, які протягом тривалого часу перебувають у черзі на отримання житла, в об`єктах незавершеного житлового будівництва з терміном введення в експлуатацію в першому кварталі 2011 року.

Про це йдеться у постанові «Про внесення змін до Порядку використання в 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни першої групи, які протягом довгого часу перебувають у черзі на отримання житла» (№ 942 від 12 жовтня п.р.), розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, у разі надання однокімнатної квартири, її площа не може перевищувати 50 кв. м.

При цьому у разі, коли за наслідками процедури закупівлі вартість 1 кв. м загальної площі житла перевищує граничну вартість, визначену даною постановою, оплата різниці вартості може здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету і/або коштів громадян, яким надається таке житло.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва має намір завершити програму забезпечення житлом інвалідів Великої вітчизняної війни першої групи до кінця листопаду поточного року.

Цього року на забезпечення житлом інвалідів Великої вітчизняної війни за рахунок загального фонду Мінрегіонбуду виділено 140,4 млн. грн.