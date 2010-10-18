Литвин хоче жити за скасованою Конституцією

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає переголосування питання щодо внесення змін до Конституції для уточнення конкретних дат проведення виборів до парламенту і виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами В.ЛИТВИНА, після того, як цей документ був проголосований минулого пленарного тижня, під час його ретельного вивчення стало незрозуміло, якої каденції Верховної Ради і Президента стосується положення щодо проведення виборів.

Він нагадав, що згідно з ухваленим документом, вибори до парламенту проводяться наприкінці п’ятого року його повноважень - у жовтні, а президентські – у березні п’ятого року повноважень глави держави.

«Але не сказали, що робити з усім цим нинішній Верховній Раді», - зауважив спікер.

За словами В.ЛИТВИНА, у Перехідних положеннях треба вказати, що «ця норма розповсюджується на Верховну Раду України, обрану у 2007 році за конституційними реаліями, які визначали повноваження їй п’ять років».

Таким чином, за його словами, логічно, що Верховна Рада, обрана у 2007 році, буде переобиратися у 2012 році.

В.ЛИТВИН зауважив, що нині залишається відкритим питання, яким чином вийти із цієї ситуації, оскільки документ уже проголосований і направлений на висновок до Конституційного Суду.

«Один підхід – доголосувати, а інша пропозиція – зібрати під цим документом, новим документом необхідну кількість підписів і проголосувати його по-новому, скасувавши попереднє рішення. Я схиляюсь до цієї точки зору, оскільки з Конституцією жартувати не потрібно», - сказав він.