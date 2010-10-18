Чавес подякував Януковичу за розповідь про географію та історію України

Президенти України і Венесуели Віктор ЯНУКОВИЧ та Уго ЧАВЕС домовилися про запровадження Дорожньої карти з метою активізації двосторонніх міждержавних відносин на політичному та економічному рівнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глави держав заявили у своїх заявах на початку українсько-венесуельських переговорів, які розпочалися у Києві після зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та У.ЧАВЕСА віч-на-віч.

«Я оцінюю Ваш візит як серйозний сигнал до готовності венесуельської сторони активізувати взаємовигідне двостороннє співробітництво», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що Україна зацікавлена у поглибленні такої взаємовигідної співпраці з Венесуелою.

«Я почув від Вас, шановний пане Президенте, дуже серйозні наміри, які мене надихають на велику перспективу наших стосунків», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Звертаючись до У.ЧАВЕСА, він висловив сподівання, що найближчим часом в Україні буде відкрито дипломатичне представництво Венесуели.

Президент України також повідомив про досягнуту домовленість з У.ЧАВЕСОМ відносно створення найближчим часом робочої групи, яка напрацює Дорожню карту, до якої будуть включені усі необхідні документи із створення договірно-правової бази.

«Пропоную доручити нашим урядам негайно розпочати цю роботу», - заявив Президент України.

У свою чергу, У.ЧАВЕС сказав, що «цей візит для нас є не просто протокольним візитом, і ми тут не просто проїздом». «Це дуже важливий для нас візит. Ми, нарешті, зустрілися з Україною», - сказав У.ЧАВЕС.

Він також запропонував українській стороні «у подальшому йти разом усіма шляхами, які нам доведеться пройти».

У.ЧАВЕС подякував В.ЯНУКОВИЧУ за його докладну розповідь про Україну, зокрема, її політичний і економічний потенціал, культуру, географію та історію.