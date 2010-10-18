Мер Львова подав скаргу на "аболютне беззаконня" виборчкому

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ подав скаргу до Центральної виборчої комісії на дії ТВК у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-служб Львівської міської ради, скаргу подано у зв’язку з тим, що міська виборча комісія Львова не включила до складу дільничних виборчих комісій представників більшості опозиційних партій та представників мера Львова А.САДОВОГО.

«З понад двохсот моїх представників в складі дільничних комісій залишилось лише 15 осіб. Це абсолютне беззаконня», - заявив у коментарі УНІАН А.САДОВИЙ. За його словами, до складу виборчих комісій не включили також більшість представників партії «Свобода», «Фронту Змін» та Республіканської християнської партії.

Республіканська Християнська партія висунула кандидатуру А.САДОВОГО на вибори міського голови Львова.