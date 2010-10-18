КВУ: у Запорізькій області навіть ілюзії демократичності немає

У Запорізькій області у низці районів виборчі комісії сформовані таким чином, що “не залишається навіть ілюзії чесності, прозорості і демократичності того, що відбувається".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Запорізького відділення Комітету виборців України Роман П’ЯТИГОРЕЦЬ сьогодні на прес-конференції, присвяченій підбиттю підсумків довгострокового моніторингу кампанії з місцевих виборів.

"За словами представників партії ВО "Батьківщина", у ТВК у Запорізькій області Партія регіонів використовує УСДП, Партію вільних демократів, ХДС, СДПУ(о) як технічні, для введення своїх людей до складу комісії. Таким чином, вона контролює всі 25 ТВК в області. У Мелітополі рішенням територіальної виборчої комісії від 15 жовтня до складу всіх 67 дільничних комісій, які проводитимуть вибори до міської ради, не включено жодного представника "Батьківщини" і КПУ”, - сказав Р.П’ЯТИГОРЕЦЬ.

“Ми не розуміємо логіки тих, хто формує комісії. Те, що вони роблять, не створює навіть ілюзії чесності, прозорості і демократичності того, що відбувається", - констатував представник КВУ.