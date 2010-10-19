Як повернути легітимність органам влади в Україні?

Венеціанська комісія порадить Україні, яким чином знову забезпечити легітимність органів влади.

Про це заявив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт в інтерв`ю Першому національному телеканалу.

"Венеціанська комісія ніколи не розглядає рішення Конституційного суду щодо його законності. Конституційний суд - це найвищий орган, який тлумачить Основний закон країни, і Венеціанська комісія не може ставити під сумнів авторитет суду", - зазначив він.

Маркерт нагадав, що робоча група Венеціанської комісії відвідає Україну і обговорить з представниками різних органів влади можливі наслідки рішення Конституційного суду.

"За підсумками цього візиту робоча група підготує проект рішення, яке Комісія ухвалить на наступній сесії у грудні", - уточнив він.

Секретар комісії зауважив, що "немає нічого особливого в тому, що через кілька років парламент вирішує вдосконалити деякі попередні зміни до Конституції".

"Але справді, вкрай незвичайним є повне повернення конституційної реформи через кілька років після її прийняття і особливо, коли це робить не парламент, який ухвалював цю реформу, а Конституційний суд", - додав він.

Маркерт уточнив, що "питання тривалості повноважень парламенту та принципів формування уряду просто приклади питань, порушені у рішенні Конституційного суду, і "насправді це не буде об`єктом нашого дослідження".

"Передусім ми вивчимо наслідки рішення Конституційного суду, а тоді, ймовірно, сформулюємо пропозиції, яким чином знову забезпечити легітимність органів влади", - сказав він.

Секретар Венеціанської комісії зазначив, що на останній сесії комісії у нього "склалося враження, що українська влада готова співпрацювати з комісією, і вона буде це робити".

"Тож немає підстав зараз говорити, а що трапиться, якщо Україна не виконуватиме рекомендацій комісії. На загал, жодні наші рекомендації не є обов`язковими для виконання Україною. Проте і Рада Європи, і Європейський Союз надають дуже великого значення тому факту, чи країна діє згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії", - цитує Українська правда.