Колядник Зварич запевняє суд, що не встиг прочитати недожовану справу

Сьогодні об 11.00 Оболонський районний суд Києва розпочав розгляд по суті кримінальної справи за обвинуваченням в хабарництві колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, підсудного під конвоєм доставлено зі слідчого ізолятора до залу судових засідань.

Як зазначив на початку засідання головуючий у процесі суддя Владислав ДЕВ’ЯТКО, напередодні до суду надійшло клопотання від підсудного про те, щоб його справа розглядалася не одним суддею, а колегіально – трьома суддями.

Як пояснив головуючий, підсудний має право заявити таке клопотання, оскільки за вчинений підсудним злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін понад 10 років.

На початку судового засідання І.ЗВАРИЧ заявив клопотання про відвід головуючому у судовому засіданні та прокурорам, які підтримують обвинувачення в суді, оскільки вважає, що вони діятимуть упереджено і не забезпечать всебічного та об’єктивного дослідження матеріалів справи під час судових засідань. Розглянувши ці клопотання, колегія суддів не знайшла підстав для їх задоволення та відхилила.

У подальшому в ході судового засідання підсудний заявив ще низку клопотань, зокрема оголосити перерву у процесі, щоб він зміг всебічно ознайомитись із матеріалами справи, оскільки, за словами І.ЗВАРИЧА, раніше йому не надали такої можливості, та з додатками до обвинувального висновку.

Також І.ЗВАРИЧ просив викликати як у справі свідків генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, його заступника Рената КУЗЬМІНА для встановлення, на яких підставах вони через ЗМІ розголошували матеріали справи, колишнього голову СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, екс-керівників Львівської облдержадміністрації та працівників Управління СБУ у Львівській області, які встановлювали в його службовому кабінеті технічні засоби для проведення негласного спостереження.

Суд також відмовив підсудному у задоволенні цих клопотань. Зокрема, стосовно ознайомлення з матеріалами справи, суд звернув увагу І.ЗВАРИЧА, що він може продовжувати вивчати їх у перервах між судовими засіданнями, а щодо виклику як свідків зазначених посадовців, то, відповідно до рішення суду, наразі ще не досліджено докази у справі, які б обґрунтовували необхідність виклику свідків.

Таке ж саме рішення суд прийняв і щодо клопотання І.ЗВАРИЧА, в якому він просив витребувати із Служби безпеки України всі відеозаписи, отримані під час проведення працівниками служби оперативної розшукової діяльності.

Водночас суд задовольнив клопотання І.ЗВАРИЧА з приводу витребування з Апеляційного суду Чернівецької області інформації про дозвіл на проведення оперативно-технічних заходів стовно І.ЗВАРИЧА без посилання на інформацію, що містить таємні дані.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий в березні 2009 року.