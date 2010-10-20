У рейтингу свободи слова Україна впала на 42 позиції і посіла 131 місце

У щорічному Індексі свободи слова-2010 від міжнародної організації “Репортери без кордонів” Україна опустилась на 42 позиції й посіла 131 місце між Іраком (130) та Ізраїльськими територіями (132).

Про це УНІАН повідомила представник “Репортерів без кордонів” в Україні Оксана РОМАНЮК.

2009 року Україна розділила 89-те місце разом з Сенегалом.

Загалом “Репортери без кордонів” під час складення Індексу свободи слова розглядають ситуацію у 178 країнах.

Перші місця в рейтингу традиційно посіли країни Північної Європи: Фінляндія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Із країн-сусідів України Росія покращила свою позицію до 140-го місця (з 153-го у 2009), Польща піднялась до 32-го місця (з 37-го у 2009), а Білорусь опустилась до 154-ї позиції (2009 р. була на 151-му).

У коментарі до свого Індексу свободи слова “Репортери” назвали рейтинг України "важким падінням" та "історично низьким рейтингом". Міжнародна правозахисна організація вважає, що Україна розплачується за численні факти порушень свободи слова, які поширились по всій країні з лютого 2010 р., коли Віктора ЯНУКОВИЧА було обрано Президентом. Місцева влада байдуже ставилась до цих порушень.

Крім того, в організації вважають, що в Україні спостерігається тенденція до повернення в ЗМІ цензури, особливо на телебаченні та радіо. Цензура та серйозний конфлікт інтересів ставлять під загрозу плюралізм думок у ЗМІ в Україні, переконані “Репортери”.

«Наш останній Індекс свободи слова містить сюрпризи, викриває похмурі реалії й підтверджує певні тенденції», - заявив генеральний секретар “Репортерів без кордонів” Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР, коментуючи оприлюднений сьогодні дев’ятий щорічний Індекс свободи слова.

«Більше, ніж раніше, ми помітили, що економічний розвиток, інституційні реформи та повага до фундаментальних прав необов’язково йдуть поруч. Захист свободи слова продовжує бути боротьбою, боротьбою пильності в демократіях старої Європи і боротьбою проти утисків і несправедливості у тоталітарних режимах, які досі існують по світу», - додав Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР.

Генеральний секретар також висловив стурбованість з приводу того, що кілька країн-членів Євросоюзу продовжують знижувати свої позиції в Індексі свободи слова. За його словами, якщо ситуація у цих країнах не зміниться, то Європейський Союз ризикує втратити свою позицію світового лідера у сфері захисту прав людини.