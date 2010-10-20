Жителі Херсона нагадали Януковичу, що він досі не здер шкуру з їхнього мера

Громадські активісти у відкритому зверненні просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «врятувати Херсон» від міського голови Володимира САЛЬДО.

У переданому УНІАН документі, зокрема, стверджується, що в місті «склалася катастрофічна ситуація у сфері житлово-комунального господарства, розвалені тепломережі, дороги стали непроїзними для автотранспорту, не працюють ліфти, спеціально збанкручується громадський транспорт, всього і не перерахуєш. Ми не можемо зрозуміти, чому у нас у маршрутках проїзд коштує 2 грн., адже тому ж Миколаєві 1.50? бензин за однією ціною. Транспорт працює, абияк, і люди після 18.00 не можуть добратися додому, хоча згідно із законом він повинен працювати з 5.00 до 24.00. Такого немає в інших містах. Вулиці не освітлюються, наші жінки бояться ввечері ходити містом. Вода в міському водопроводі має стійкий запах каналізації. Але якість води є основою здорового суспільства. Тому стан здоров`я жителів міста погіршується. І це при тому, що тариф на воду в 2 рази вище, ніж скажемо в сусідньому Миколаєві, який бере у нас воду (у Миколаєві - 3.44, а у нас 5.66 грн.)».

Автори документа відзначають, що за 8 років мерства В.САЛЬДО херсонські підприємці «перетворилися на кріпаків херсонського мера. Мерія відмовляється видавати дозвільні документи на будівництво кафе, магазинів, сервісних центрів...».

За інформацією авторів звернення, «при цьому розкрадаються кошти, які місто виділяє на озеленення. Під прикриттям екологічних програм гроші міста витрачаються на одіозні проекти. Наприклад, на лікування дупел дерев (2,1 млн. грн.) або на фігурне обрізання дерев у Комсомольському парку у формі куба чи кулі (655 тис. грн.). Згідно із зазначеним актом, підрядник нібито виконав обрізання 1325 дерев парку на суму 654 тис. 619 грн. Але в парку ім. Ленінського комсомолу немає жодного дерева з формою крони у вигляді кулі чи куба!», - стверджують херсонські громадські активісти.

Активісти багатьох громадських організацій Херсона просять В.ЯНУКОВИЧА: «Врятуйте Херсон від мера-безгосподарника В.САЛЬДО. Як гарант Конституції допоможіть забезпечити право херсонців на нормальне життя, право на управління власним містом, право обирати тих, хто гідний довіри і поваги...».

Як зазначаується в документі, «ми не представляємо партій чи кандидатів, ми прості безпартійні городяни. Ви, Віктор Федорович – наша остання надія на справедливість в Херсоні. Не дайте нинішньому меру В.САЛЬДО сфальсифікувати вибори міського голови Херсона, остаточно розграбувати і знищити наше рідне місто».

«Віктор Федорович, - говориться у зверненні, - в 2006 році Ви вже давали оцінку діяльності Херсонського міського голови В.САЛЬДО. Ви тоді відзначили: «Кожного разу, проїжджаючи містом Херсоном, одержую величезну кількість скарг жителів Херсонщини. Бачу, скільки бруду, скільки сміття, я можу сказати, що тут немає господаря». «Якби мені попався в руки цей мер, я думаю, що в руках лише шкура залишилася б». Меру Херсона слід «цілодобово ходити з мітлою», щоб виправити становище в місті», - нагадують херсонці.

При цьому автори звернення відзначають: «Те, що діючий мер, через непорозуміння, має партійний квиток Партії регіонів і є кандидатом у мери від ПР на нинішніх виборах, дуже підриває позиції самої Партії регіонів у місті Херсоні. Люди помилково пов`язують особу дискредитованого мера з Партією регіонів. Ми не віримо, що нова влада покриває цього безгосподарника і політичного авантюриста...»

«Херсон і так вже визнано не готовим до опалювального сезону, є побоювання, що через зношеність труб Херсон опиниться взимку в ролі другого Алчевська. Ми з жахом думаємо, що буде далі з нашим рідним містом, якщо В.САЛЬДО фальсифікує вибори і стане мером ще на 5 років, перетворивши 320 тис. херсонців у заручники свого непрофесіоналізму і безгосподарності», - зазначають херсонські активісти.

«Єдина надія у жителів Херсона на те, щоб вибори в місті відбулися чесно і прозоро, є лише на Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, - говорить активіст громадського руху «Громада Херсона» Анатолій ЛАЗАРЕВ. – Якщо він не вплине на В.САЛЬДО, і той сфальсифікує вибори, міста Херсона за майбутні 5 років просто не стане».

А.ЛАЗАРЕВ нагадав, що в Херсоні відбулися масові акції протесту проти тиску місцевої влади на опозиційних кандидатів до органів місцевого самоврядування. 16 жовтня 500 жителів міста перекрили шосе на Сімферополь, вимагаючи припинити втручання мерії Херсона у виборчий процес. Скористатися своїм конституційним правом на протест люди не змогли - наряд «Беркута», що оперативно прибув, із застосуванням грубої фізичної сили розігнав протестувальників.

Напередодні силові структури провели обшуки в офісах опозиційних кандидатів в мери, ТВК Херсона скасуала реєстрацію партійного списку Української морської партії, в мерії заборонили ЗМІ публікувати інформацію про альтернативних кандидатів.

Звернення підписали 300 жителів Херсона, воно передане до Адміністрації Президента.