Більшість пішла з Верховної Ради
12:15, 20 жовтня 2010Політика
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У сесійній залі перебуває близько 40 бютівців
Народні депутати з фракцій парламентської більшості – КПУ, Блоку Литвина та Партії регіонів – залишили сесійну залу парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, о 12.00 депутати згаданих фракцій, а також позафракційні зібрали свої картки для голосування і вийшли із сесійної зали.
При цьому депутати від БЮТ продовжують блокувати трибуну і президію ВР.
У даний час в сесійній залі перебуває близько 40 “бютівців”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати від БЮТ заблокували трибуна і президію парламенту. Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявив, що фракція БЮТ вимагає першочергового розгляду питання щодо стримування темпів зростання цін на продукти харчування першої необхідності.
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