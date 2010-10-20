Більшість пішла з Верховної Ради

Народні депутати з фракцій парламентської більшості – КПУ, Блоку Литвина та Партії регіонів – залишили сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.00 депутати згаданих фракцій, а також позафракційні зібрали свої картки для голосування і вийшли із сесійної зали.

При цьому депутати від БЮТ продовжують блокувати трибуну і президію ВР.

У даний час в сесійній залі перебуває близько 40 “бютівців”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати від БЮТ заблокували трибуна і президію парламенту. Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявив, що фракція БЮТ вимагає першочергового розгляду питання щодо стримування темпів зростання цін на продукти харчування першої необхідності.