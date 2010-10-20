Тимошенко обурена реакцією Заходу на Януковича: краще б мовчали

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО висловила занепокоєння через те, що Захід ігнорує захоплення України Росією.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала в інтерв’ю "Daily Telegraph".

"Україну поглинають. Керівництво країни вважає все власністю, яку можна продати. Природні ресурси, державні промислові монополії, потоки державних коштів, медійні організації та заводи. Росія вже скористалась ситуацією, і на мою думку, в майбутньому вони зроблять ще більше", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" заявила, що Захід не спромігся засудити тривожний нахил до радянського авторитаризму в Україні, мимоволі відкривши двері для згубних російських економічних інтересів та військового впливу.

"Я не розумію. Коли ЯНУКОВИЧ прийшов до влади, і демократія почала руйнуватись, західні політики заговорили про стабільність. Якщо не називати речі їхніми справжніми іменами та не говорити ні слова про знущання над демократією, тоді краще вже взагалі мовчати", - зазначила вона, порівнявши вісім місяців правління проросійського Президента з "похоронами демократії".

"Країною правлять гроші та страх. Усе, що залишилось від наших енергетичних ресурсів, поглинається. Це співпраця слуги та хазяїна. Ми можемо співпрацювати та підтримувати дружні відносини з Росією, але ми не повинні продавати їм наш суверенітет або відмовлятись заради них від європейської інтеграції", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що Росія та Україна ведуть переговори про створення низки спільних підприємств, які фактично віддадуть в руки Москви контроль над українською економікою.

"Росія, як й інші країни світу, просуває свої національні інтереси. Проблема не в Росії, а в тому, що в Україні діє п’ята колона. Позиція нової влади така: ми володіємо країною, і тому можемо продавати все, що захочемо", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.