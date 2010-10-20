Голова КВУ: Дніпропетровськ страждає від «синдрому Омельченка»

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО вважає, що Дніпропетровськ страждає від "синдрому Омельченка".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Дніпропетровську.

За словами О.ЧЕРНЕНКА, городяни стомилися від чинного мера Івана КУЛІЧЕНКА і бачать на посаді градоначальника абсолютно іншу людину.

О.ЧЕРНЕНКО сказав, що буквально два місяці тому в Дніпропетровських передвиборчих перегонах усе було доволі буденно. Проте, за його словами, за останній час ситуація докорінно змінилася. "Ще на початку осені, особливо після того, як кандидат на посаду мера Ігор ЦИРКІН перейшов у команду чинного мера КУЛІЧЕНКА, Дніпропетровськ здавався територією без передвиборчих інтриг. Але за останній місяць ситуація змінилася. Це відбулося тому, що з`явилися потужні опозиційні КУЛІЧЕНКУ кандидати. Насамперед, це Святослав ОЛІЙНИК і Загід КРАСНОВ. Також важливим чинником є й те, що в Дніпропетровську є так званий "синдром Омельченка" - певна втома городян від чинного мера, який обіймає свою посаду вже декілька каденцій», - заявив журналістам О.ЧЕРНЕНКО.

За словами експерта, попри те, що рейтинг Партії регіонів в області становить 30%, рейтинг кандидата від цієї політичної сили І.КУЛІЧЕНКА ледве дотягує до 20%. "У цьому плані Дніпропетровськ нагадує Харків, де на тлі високого рейтингу Партії регіонів у регіоні існує кандидат з антирейтингом - Геннадій КЕРНЕС", - наголосив голова Комітету виборців України.