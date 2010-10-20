БЮТ натякнув EuroNews, що гроші на українську версію краще не брати

Блок Юлії Тимошенко заявляє про категоричну неприпустимість призначення заступника генерального директора Національної телекомпанії України Валіда АРФУША керівником української редакції телеканалу EuroNews (“Євроньюс”).

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-службі БЮТ.

У документі нагадується, що на 21 жовтня в Парижі заплановане підписання меморандуму щодо створення цілодобового україномовного каналу EuroNews.

“Поява такого телеканалу, безумовно, є важливою подією. Водночас прес-служба Блоку Юлії Тимошенко уповноважена заявити про категоричну неприпустимість ймовірного призначення керівником київської редакції “Євроньюс” віце-президента Національної телерадіокомпанії України Валіда АРФУША”, - сказано у заяві.

На думку членів БЮТ, “по-перше, це людина, яка, фактично, запровадила цензуру на Першому національному, що призвело нещодавно до звільнення кількох журналістів. По-друге, Валід АРФУШ не приховує, що ставить перед Першим національним завдання захищати владу, давати про неї виключно позитивну інформацію. Для цього менеджера, як видно, виявилися непотрібними поняття про журналістські стандарти, збалансованість подачі інформації та сам принцип свободи слова”.

У Блоці Юлії Тимошенко переконані, що призначення В.АРФУША керівником української редакції телеканалу дискредитуватиме “Євроньюс” та завдасть удару по загальновідомому бренду.

Крім того, “телеканал “Євроньюс” повинен знати, що гроші на створення його українського представництва уряд АЗАРОВА віднайшов за рахунок зменшення фінансування допомоги малозабезпеченим сім`ям, сім’ям з дітьми та інвалідам дитинства. Такі дії, на нашу думку, є ще одним цілеспрямованим кроком на дискредитацію телеканалу”, - заявляють у БЮТ.

Члени блоку вітають довгоочікувану появу “Євроньюс” українською мовою, але категорично “не сприймають спосіб, у який це робиться нинішньою українською владою”.

Прес-служба БЮТ уповноважена звернутися до телеканалу “Євроньюс” із закликом врятувати своє ім’я і не допустити, щоб “одіозні особи стали на чолі його української редакції, оскільки це означатиме запровадження цензури та призведе до порушення всіх принципів вільної журналістики”.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Кабінет міністрів України виділив 85 млн. 572,4 тис. грн. на створення україномовної версії міжнародного телеканалу Euronews.

Планується, що завтра, 21 жовтня, у Парижі генеральний директор Національної телекомпанії України Єгор БЕНКЕНДОРФ і генеральний директор телеканалу EuroNews Майкл ПІТЕРС підпишуть угоду про створення україномовної версії EuroNews.

Запуск україномовної версії EuroNews запланований на 2011 рік. Редакція україномовної версії знаходитимуться у штаб-квартирі телеканалу у Ліоні (Франція), крім того, EuroNews делегує своїх представників для роботи в Україні. Головою Координаційної Ради проекту буде призначений заступник генерального директора НТКУ Валід АРФУШ.

*** EuroNews – провідний європейський інформаційний телеканал. Рік заснування – 1993. Аудиторія телеканалу становить близько 300 мільйонів домоволодінь у 151 країні світу. Мовлення ведеться десятьма мовами.