Львівський губернатор обіцяє карати «політичних провокаторів»

Голова Львівської облдержадміністрації Василь ГОРБАЛЬ обіцяє захищати вибір жителів Львівщини у день голосування 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам 19 жовтня після завершення засідання Ради політичних партій Львівщини, яке пройшло під його головуванням.

В.ГОРБАЛЬ висловив переконання, що усі учасники політичних перегонів, а також представники громадянського суспільства можуть гарантувати чесні вибори, а він як голова Львівської ОДА і громадянин України готовий допомогти їм у цьому.

«Я підтримую паралельний підрахунок голосів і готовий особисто надавати посильну допомогу тим громадським організаціям, які зголосяться надсилати на виборчі дільниці своїх спостерігачів. Саме присутність на дільницях незалежних спостерігачів – запорука відсутності фальсифікацій на виборах», - заявив у коментарі УНІАН В.ГОРБАЛЬ.

Львівський губернатор також наголосив на тому, що процес волевиявлення громадян має відбутися у повній відповідності до закону. «Закон є закон. І за порушення закону повинні відповідати усі, хто б це не був. Контроль на виборах буде жорстким, як за членами комісій, так і за учасниками політичних перегонів», - заявив В.ГОРБАЛЬ.

Він також дав зрозуміти, що провокації політичних сил, які межують із очевидно протиправними діяннями, є неприпустимими. «Неприпустимо йти на відверте хуліганство, прикриваючись гаслами справедливості та прозорості», - заявив губенатор, і запевнив, що зробить усе від нього залежне, щоб політичні провокатори були покарані.