Яценюк зареєстрував законопроект про парламентську опозицію

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо додаткових гарантій діяльності опозиції в парламенті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Фронту Змін”.

Як відомо, 15 жовтня у ВР з формальних причин відмовилися реєструвати законопроект А.ЯЦЕНЮКА «Про опозиційну діяльність в Україні», пославшись на те, що досі нерозглянутим з 2007 року лежить у парламенті аналогічний законопроект Юлії ТИМОШЕНКО.

У прес-службі партії зазначають, що лідер «Фронту Змін» змушений був внести свій проект закону про парламентську опозицію під іншою назвою – проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо додаткових гарантій реалізації прав народних депутатів України у Верховній Раді України)”.

Відповідно до законопроекту, Закон “Про Регламент Верховної Ради України” доповнюється главою 13 «Парламентська опозиція у Верховній Раді України». Визначено, що парламентська опозиція – це депутатська фракція, окремі народні депутати, які не входять до складу опозиційної депутатської фракції, добровільне депутатське об’єднання депутатських фракцій, які на пленарному засіданні Верховної Ради оголосили заяву про опозиційність до політичного курсу парламентської більшості та/або Кабінету міністрів України.

Згідно з проектом, рішення про перехід в опозицію приймається окремими народними депутатами, які не входять до складу опозиційної депутатської фракції, депутатською фракцією у будь-який час впродовж терміну повноважень Верховної Ради відповідного скликання. Народні депутати, які є членами неопозиційної фракції, можуть входити до парламентської опозиції на підставі особистої заяви. Депутатські фракції, чисельний склад яких налічує більше половини народних депутатів, які не увійшли до складу парламентської більшості, можуть прийняти рішення про утворення опозиційного об’єднання депутатських фракцій.

Відповідно до законопроекту, діяльність парламентської опозиції припиняється у разі прийняття нею рішення про припинення опозиційної діяльності або припинення повноважень Верховної Ради України відповідного скликання.

Законопроектом парламентській опозиції надається право на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів. Депутатам від опозиції надається право на заміщення посад першого заступника голови Верховної Ради, голів контрольних комітетів парламенту з питань свободи слова та інформації, правоохоронної діяльності, прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, бюджету, Регламенту та діяльності Верховної Ради, функціонування судочинства, підприємницької діяльності, соціальних стандартів та забезпечення належного рівня життя громадян, енергетичної безпеки, аграрної політики та земельних відносин, охорони здоров`я, науки та освіти, а також перших заступників всіх комітетів Верховної Ради.

Парламентська опозиція має право на парламентський контроль за діяльністю парламентської більшості, уряду, органів влади (крім судів) та їх посадових осіб шляхом створення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, паритетного з парламентською більшістю представництва у тимчасових спеціальних комісіях, звернення із запитом до парламентських органів, Кабінету міністрів, керівників інших органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій. Опозиції надається право звернення до Конституційного Суду і Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про порушення прав і свобод людини і громадянина.

Також за поданням парламентської опозиції призначаються голова та члени Рахункової палати, а також Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Для здійснення парламентського контролю парламентська опозиція має право отримувати інформацію про діяльність органів державної влади, їхніх посадових осіб.

Уповноважений представник парламентської опозиції має право зробити щорічну доповідь про результати здійснення ним парламентського контролю на пленарному засіданні Верховної Ради України тривалістю не менш ніж 1 годину.

Парламентська опозиція має право вносити пропозиції до проекту закону про державний бюджет. Розпорядники бюджетних коштів зобов`язані надавати інформацію про обсяги взятих бюджетних зобов`язань, проведених видатків, отримувачів бюджетних коштів, контрагентів розпорядників. Державне казначейство щомісячно і щоквартально подає звіт парламентській опозиції про виконання бюджету.

Парламентська опозиція має право утворити опозиційний уряд із числа народних депутатів - членів парламентської опозиції. Очолює опозиційний уряд голова, який призначається рішенням парламентської опозиції. Він має право брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і виступати на них протягом 15 хвилин.

Законопроект залишає «День опозиції» - тобто її право на включення до порядку денного парламенту питань про дотримання регламенту, а також на включення проектів законів, інших актів Верховної Ради без голосування до тижневого порядку денного пленарних засідань.

Згідно з проектом, учасники парламентської опозиції при реалізації ними прав, встановлених Регламентом, зобов’язані діяти відповідно до Конституції та законів України, з урахуванням інтересів громадян України та держави і пропонувати альтернативу офіційному політичному курсу парламентської більшості та/або Кабінету міністрів України та способи реалізації альтернативного політичного курсу.

Фінансування діяльності парламентської опозиції здійснюється за рахунок коштів секретаріатів фракцій політичних партій та блоків політичних партій. Секретаріат опозиції є розпорядником цих коштів.