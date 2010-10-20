Януковича просять простежити за розслідуванням побиття в міліції

Народний депутат, член колегії ХДС Олег НОВІКОВ просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА взяти під особистий контроль розслідування випадків, коли співробітники правоохоронних органів, зловживаючи службовим становищем, застосовують грубу фізичну силу до громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ХДС, відповідну заяву О.НОВІКОВ надіслав на адресу глави держави.

Також депутат вимагає від міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА провести ретельне розслідування стосовно дій працівників міліції, що призвели до порушення прав людини.

Зокрема, О.НОВІКОВ просить звернути увагу на інцидент, який стався нещодавно у Житомирі, коли співробітниками спецпідрозділу МВС «Беркут» був жорстоко побитий його помічник – Костянтин КОЛЕСНІК. «Мій помічник уже два тижні перебуває у лікарні зі струсом мозку, переломами носу та ключиці», - повідомив депутат.

О.НОВІКОВ нагадав і про нещодавне побиття міліціонерами помічника народного депутата Івана СТОЙКА, чому також поки не надана відповідна оцінка.

«Характерно, що працівники правоохоронних органів завжди шукають пояснення своїм діям. За їхніми словами, обов’язково хтось був або у «нетверезому стані», або «здійснив спротив». Бо для них «честь мундира» важливіша за правду», - наголосив депутат.