Партія Литвина вимагає припинити терор проти її кандидатів

Народна партія вимагає від опонентів припинити політичний терор проти її висуванців на місцевих виборах, а також вимагає від правоохоронних органів якнайшвидшого розслідування факту використання вибухового пристрою проти кандидата у депутати Одеської обласної ради Анатолія АРТЕМЕНКА.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Народної партії.

"Народна партія бере на контроль розслідування цієї справи і закликає усі засоби масової інформації об’єктивно інформувати громадськість про результати роботи правоохоронців. Народники боротимуться і захищатимуть право своїх однопартійців на власну політичну позицію і активну політичну діяльність. Не можна допустити, щоб терор і насилля стали на заваді вільним, чесним і демократичним виборам", - йдеться у заяві.

У документі також повідомляється, що напад на А.АРТЕМЕНКА із застосуванням вибухівки був здійснений 19 жовтня о 20.30 у селі Салтанівка Любашівського району Одеської області. "Біля будинку, де мешкає А.АРТЕМЕНКО, до нього підбіг невідомий та кинув під ноги вибуховий пристрій. На щастя, кандидат-народник залишився живий, проте отримав численні травми. Очевидно, що причиною нападу на А.АРТЕМЕНКА стала його політична діяльність, адже він не лише балотується до облради, а й зараз є депутатом Любашівської райради від Народної партії", - йдеться у заяві.

"Народна партія засуджує і висловлює обурення такими злочинними діями. Заявляємо: ми ніколи не поступимося своїми принципами. Народники завжди жорстко відстоювали інтереси своїх виборців і прихильників. І навіть варварськими методами нас не залякати", - йдеться у заяві.

Водночас Народна партія не називає політичні сили, які можуть бути причетні до цього нападу.