Наступного тижня до Києва приїде Путін
17:54, 20 жовтня 2010Політика
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Засідатиме економічний комітет
27 жовтня голова уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН відвідає Київ для участі у черговому засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії.
Як повідомляє інтернет-портал уряду РФ, у ході засідання комітету і переговорів з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ обговорюватиметься широкий спектр питань двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.
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