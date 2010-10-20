Наступного тижня до Києва приїде Путін

27 жовтня голова уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН відвідає Київ для участі у черговому засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії.

Як повідомляє інтернет-портал уряду РФ, у ході засідання комітету і переговорів з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ обговорюватиметься широкий спектр питань двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.