Тимошенко: у людей з'явився страх, причому в усіх його складових

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що за вісім місяців перебування при владі Партії регіонів Україна докорінно змінилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції у Чернігові.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що Україна в цьогорічному рейтингу свободи слова міжнародної організації "Репортери без кордонів" впала на 42 позиції – з 89-го місця у минулому році опинилася на 131-му, що свідчить про негативні тенденції в українському суспільстві.

"За вісім місяців нової влади Україна докорінно змінилася, і вона змінилася не тільки економічно та соціально. Головна зміна, яка відбулася, – в Україні почалася масштабна тотальна перемога несвободи, причому несвободи в усіх її виразах", - переконана лідер опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що рейтинги "Репортерів без кордонів" – це лише одна складова змін, натомість у кожній області вона відчуває інші, ніж раніше, настрої людей.

"У людей з`явився страх, причому страх у всіх його складових: страх втратити робоче місце, страх втратити свій малий і середній бізнес, страх сказати іншу думку, яка сьогодні не співпадає з офіційною думкою влади, страх мати "неправильний" портрет на стіні", - наголосила голова "Батьківщини". За її словами, в одній з областей керівника установи звільнили через те, що у його робочому кабінеті на стіні висів портрет Ю.ТИМОШЕНКО.