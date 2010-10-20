У Чернігові готуються вибори за "схемою Черновецького"

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО попередила жителів Чернігова, що після місцевих виборів у місті може з’явитися "свій Черновецький".

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила під час прес-конференції у Чернігові.

Вона зазначила, що володіє інформацією з київських джерел, що відома чернігівська громадська організація йде на місцеві вибори під прикриттям однієї з політичних сил, хоча це структура, яку фінансують окремі члени Партії регіонів, причому першого ешелону. "І все, що робиться, - це Черновецький один в один – розноситься, розвозиться, прикормлюється".

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, люди стають залежними від діяльності таких організацій як від наркотика.

Про можливість приходу до влади громадської структури, за якою стоїть потужний бізнес, заявляють також місцеві експерти. Під час круглого столу в експертному клубі "Чиста політика" місцевий політичний оглядач Юрій ПАПЕРНИЙ зауважив, що одна з місцевих громадських організацій працює у Чернігові за зразком мережевого маркетингу: вона два роки готувалася до виборів, видаючи власну газету, працюючи з пенсіонерами, роздаючи продовольчі пайки і вивчаючи київський досвід.

"Результат непрогнозований ", - вважає експерт.