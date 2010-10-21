У нашому посольстві в Чехії не бачили, щоб Данилишин приходив «здаватися»

У Посольстві України в Чехії не підтверджують, що у понеділок, 18 жовтня, їх відвідували слідчі Генеральної прокуратури України, екс-міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН і його адвокати.

У коментарі УНІАН прес-секретар Посольства Андрій МОТОРНИЙ заявив, що не має у своєму розпорядженні такої інформації.

«Я не можу вам підтвердити, що тут були представники пана ДАНИЛИШИНА і прокуратури. Я не готовий вам сказати, у мене немає таких відомостей», - сказав А.МОТОРНИЙ.

При цьому він зазначив, що прізвища всіх відвідувачів Посольства заносяться ув спеціальний журнал, але в ньому немає відомостей про відвідання Посольства екс-міністром економіки України, його адвокатами і слідчими.

Відповідаючи на питання, чи могли не внести прізвища цих людей у журнал, А.МОТОРНИЙ сказав: «Такого бути не може».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ заявив, що екс-міністр економіки України, академік Б.ДАНИЛИШИН був затриманий 18 жовтня в Чехії під час звернення по допомогу до лікувальної установи.

Тим часом адвокат колишнього міністра економіки України Степан УКРАЇНЕЦЬ заявив у коментарі УНІАН, що Б.ДАНИЛИШИН сам вирішив зустрітися з українськими слідчими, і добровільно прийшов на цю зустріч у Посольство України в Чехії у супроводі адвокатів.

Адвокат підкреслив, що затримання Б.ДАНИЛИШИНА відбулося прямо на території Посольства.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “обвинувачується у здійсненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”.

Генеральна прокуратура України почала процедуру екстрадиції Б.ДАНИЛИШИНА.