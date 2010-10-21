Від імені КВУ в Харкові роздавали фальшиві агітки

Комітет виборців України не має ніякого відношення до розповсюдження в Харкові агітаційних листівок «Назустріч чесним виборам 31 жовтня», у яких однобоко висвітлюється інформація про основних претендентів на посаду Харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Харківської обласної організації Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ після того, як журналісти показали йому примірник агітаційної листівки з логотипом та символікою КВУ, яку зранку розповсюджували біля виходів з метро в Харкові.

У листівці представлені статистичні дані та характеристики кандидата на посаду голови Харкова від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА, кандидата від Комуністичної партії України Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ та кандидата від ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА. Причому формулювання характеристик має виразно однобічний характер та висвітлює кандидатуру Г.КЕРНЕСА у виключно позитивному плані. На продукції не вказано жодних вихідних даних і тираж.

«До цієї продукції наша організація не має ніякого відношення. Якби ми навіть і випускали, то ми б не порушували закон і випускали із вихідними даними», - запевнив М.КАМЧАТНИЙ.

Він підкреслив, що Комітет виборців України випускає тільки продукцію просвітницького, а не агітаційного характеру.

«Якщо ми випускаємо продукцію, у нас є буклети просвітницького характеру: як голосувати, які види виборів тощо. Пов’язану продукцію з явною агітацією якихось кандидатів ми ніколи не випускали й випускати не будемо», - підкреслив М.КАМЧАТНИЙ.

Він припустив, що до цього можуть бути причетні різні політичні сили - як лідери соціологічних опитувань, так і аутсайдери.

Між тим директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО, коментуючи рейтинги кандидатів на пост мера Харкова, отримані в ході дослідження, проведеного Всеукраїнським соціологічним консорціумом, зазначив: «Фаворитами мерськой гонки в Харкові є в.о. міського голови Геннадій КЕРНЕС і екс-губернатор Харківської області Арсен АВАКОВ. При цьому різниця в рейтингах цих політиків знаходиться в рамках статистичної погрішності - 14,7% у А.АВАКОВА, 16,8% - у Г.КЕРНЕСА».

Але основна інтрига кампанії в Харкові полягає в тому, що близько третини харків`ян - 31% - ще не визначилися зі своїм вибором. Голоси саме цих виборців і визначать результат виборів, підкреслив експерт.

В.ФЕСЕНКО вважає, що така інтрига виборів обумовлена також і тим, що Г.КЕРНЕС є лідером в рейтингу недовірі серед харків`ян. «За результатами дослідження, йому не довіряють 65,3% опитаних. Показово, що за Г.КЕРНЕСА не готова голосувати навіть частина прихильників Партії регіонів: рейтинг Партії регіонів в Харкові - 34,1%, а за Г.КЕРНЕСА готові голосувати в половину менша кількість виборців. У А.АВАКОВА прямо протилежна ситуація: його особистий рейтинг майже в два рази вище, ніж рейтинг «Батьківщини», - сказав експерт.