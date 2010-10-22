У Грузії заступника міністра звільнили через незнання державної мови

У Грузії відправлено у відставку заступника міністра економіки Урузмага КАРКУСОВА, повідомляє "Грузія Online”. Таке рішення ухвалила керівник міністерства Віра КОБАЛІЯ.

У міністерстві, як повідомляє агентство Pirweli, заявили, що У.КАРКУСОВ був звільнений перш за все через незнання грузинської мови. На рішення про його відставку також вплинули контакти чиновника з опозицією і його від`їзд до якогось відрядження без дозволу міністра.

У.КАРКУСОВ обіймав посаду заступника міністра економіки з 2007 року. До цього він керував так званим "альтернативним" урядом Південної Осетії - прогрузинською структурою, яка користувалася підтримкою офіційного Тбілісі та оспорювала легітимність цхінвальської влади на чолі з Едуардом КОКОЙТИ, відзначає Лента.ру.