Бютівці познімали плакати й пішли з сесійної зали

Народні депутати від БЮТ залишили сесійну залу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, о 13-й год. БЮТівці познімали плакати з президії ВР та ложі уряду, які були вивішені ними ще зранку.

Крім того, народні депутати від цієї політичної сили розблокували вхід до президії ВР, оскільки двері були підперті стільцями.

Після цього зі своїх депутатських міст БЮТівці забрали картки для голосування та залишили сесійну залу.

О 14.30 у Верховній Раді має відбутися спеціальне засідання з нагоди 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.