Голова Черкаської МВК вважає кримінальну справу проти нього тиском

Голова Черкаської міської виборчої комісії Микола КУДРЯВЦЕВ вважає безпідставним і юридично неправильним порушення проти нього 20 жовтня кримінальної справи за звинуваченням у підозрі у перевищенні службових обов`язків і службовий підлог при підписанні договору з виготовлення виборчих бюлетенів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української соціал-демократичної партії.

«Ухвалення рішення про порушення кримінальної справи щодо мене як голови міської виборчої комісії є безпідставним і юридично неправильним, оскільки справу порушили без перевірки і вивчення всіх обставин. На комісію чиниться тиск, що заважає нормальній організації виборчого процесу», - сказав М.КУДРЯВЦЕВ.

Він також додав, що члени Черкаської міської виборчої комісії прийняли рішення друкувати бюлетені на державному підприємстві «Черкаський державний центр науково-технічної та економічної інформації», з яким він раніше підписав договір на виготовлення бюлетенів.

«Договір був підписаний, але виготовлення бюлетенів без рішення комісії не проводилося. Була проведена лише попередня підготовка до друку бюлетенів. І був закуплений папір, оскільки в України зараз у зв`язку з виборами дуже напружена ситуація з друкарською папером », - зазначив М.КУДРЯВЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу проти голови Черкаської міської виборчої комісії М.КУДРЯВЦЕВА 21 жовтня.

Справу порушено за ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України, за фактами перевищення М.КУДРЯВЦЕВИМ службових обов`язків та службового підроблення при укладанні договору з ДП «Черкаський державний центр науково-технічної та економічної інформації» з виготовлення виборчих бюлетенів без відповідного рішення Черкаської міської виборчої комісії.

У міськвиборчкомі М.КУДРЯВЦЕВ є представником Української соціал-демократичної партії, яка входить до Блоку Юлії Тимошенко.