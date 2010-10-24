Тимошенко: Україна для них акціонерне товариство, а народ - фінансовий потік

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликала громадян зробити відповідальний вибір, адже рівень фальсифікації під час підготовки та проведення в Україні цього року місцевих виборів перевищує рівень фальсифікації президентських виборів 2004 року.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала в Луцьку

"Коли ЯНУКОВИЧ публічно в усіх країнах, які він відвідує, заявляє про те, що він буде гарантом чесних виборів, то абсолютно зрозуміло з огляду на перебіг цієї виборчої кампанії, що він не є гарантом Конституції і гарантом чесних виборів також не є. Тому що фальшування виборів набуло такого апогею, якого не було навіть до 2004 року", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, факт незаконного друку бюлетенів на Харківському поліграфічному підприємстві свідчить про те, що аналогічні події можуть розгортатися і в інших регіонах України. "Вже не має ніяких сумнівів, що по всій країні, так само як і в цій типографії "Фоліо Плюс", друкуються додаткові, фальшиві, несправжні бюлетені, які і будуть підкладені під фальшиві протоколи", - сказала вона.

"Я звертаюся через засоби масової інформації до міжнародних організацій, які сьогодні відслідковують ситуацію з ерозією демократії в Україні, з підготовкою до фальсифікації виборів, так само до наших українських громадських організацій, які спостерігають за перебігом підготовки до виборів, звертаюся з тим, щоб вони терміново проаналізували ситуацію і дали свої висновки стосовно ситуації в Україні з підготовки до фальсифікації виборів", - закликала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" також закликала громадян зробити свідомий, відповідальний вибір, голосуючи на виборчих дільницях на підставі аналізу політики чинної влади. "Треба раз і назавжди визначитися, що ми, як країна, хочемо будувати, яку нову країну ми хочемо будувати. Якщо ми хочемо будувати таку нову країну, як сьогодні пропонує ЯНУКОВИЧ, то тоді треба задати питання кожному з нас: а хто потім буде нести відповідальність за те, що ми їм можемо дозволити побудувати?" - сказала вона.

"Нова країна за їхнім баченням – це територія, якою вони володіють, як акціонерним товариством закритого типу, це є територія, яку вони відчувають своєю власністю, а народ України за їхнім розумінням – це є ще один фінансовий потік, який вони так само сприймають як джерело своїх додаткових доходів. А якщо громадяни України будуть миритися з таким ставленням до своєї країни і до себе особисто, то тоді висновки треба робити не владі, а всім нам, громадянам України. Робити висновки, як захищати Україну, що треба робити, щоб її так не принижували, і чи здатні ми бути нацією, яка в змозі боротися за свій власній дім, за свою власну землю, за свою власну країну, за її конкурентоспроможність в світі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.