Гриценко закликає журналістів йти у владу: щоб «таргани боялись»

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що наявність журналістів у органах місцевого самоврядування забезпечить їх прозорість та відкритість для суспільства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив в Одесі.

«Влада має бути відкритою для людей та прозорою у своїх рішеннях. Тому якщо у списках до органів місцевої влади йдуть журналісти, тобто люди, які звикли доносити суспільству інформацію, то це плюс», - переконаний він.

На думку А.ГРИЦЕНКА, саме журналісти, які потраплять в органи місцевої влади, зможуть показати людям, які рішення приймаються та якими будуть наслідки цих рішень. Крім того, журналісти у владі можуть забезпечити зворотній зв`язок між владою та суспільством.

«Якщо у місцевій раді як депутат буде наявний журналіст, він може зсередини висвітлювати її роботу, не давати приймати рішення «під килимом», проливатиме світло на дії влади, - зазначив А.ГРИЦЕНКО. – Таргани бояться світла. І якщо у владі буде присутня людина, яка зможе донести правду до людей, вони боятимуться ухвалювати рішення, які йдуть всупереч інтересам громади».

А.ГРИЦЕНКО також зауважив, що завдяки висвітленню роботи влади люди зможуть побачити те «дивне поле», якого не бачили раніше.

«Часто буває так, що кількість рішень, що ухвалюється на сесіях місцевих рад, не співпадає з тією, що потім оприлюднюється. Громада, нарешті, зможе побачити, що дійсно відбувається у владі», - зазначив він.

Тому А.ГРИЦЕНКО переконаний, що у разі обрання журналістів в органи місцевого самоврядування, «дурь кожного буде видна», влада стане нарешті прозорою, і це принесе користь громаді.