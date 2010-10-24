Кандидата від СПУ зняли з реєстрації, давши два попередження

У місті Ясинувата Донецької області на центральній площі ім. Леніна відбувся багатолюдний мітинг на підтримку кандидата на посаду міського голови від Соціалістичної партії України Євгена ІЩЕНКО-ГІЛЛЕРА, якого 22 жовтня зняли з реєстрації на позачерговому засіданні виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у місцевій організації СПУ, близько тисячі мітингувальників виступили за справедливі та чесні вибори до місцевих органів влади й засудили незаконні дії виборчих комісій стосовно кандидатів, які балотуються не від Партії регіонів.

У прийнятій після мітингу резолюції сказано: «У демократичній країні є нормою плюралізм думок і чесна політична конкуренція, але, аналізуючи те, що відбувається в країні в цілому, і в Ясинуватій зокрема, можна зробити висновок, що відрите і чесне голосування стає недоступним; виборчі комісії формуються виключно з представників Партії регіонів та її сателітів; популярних серед населення кандидатів у депутати на пост міського голови масово знімають або не допускають до реєстрації».

Виступаючи на мітингу, заступник голови територіальної виборчої комісії Тетяна КОЗУНЕНКО (представник від БЮТ) повідомила, що «позавчора, 22 жовтня, голова виборчої комісії (від Партії регіонів) терміново оголосила про позачергове засідання комісії, на якому, порушуючи всі норми права, незважаючи на заперечення семи членів комісії, був знятий з реєстрації кандидат на посаду міського голови від СПУ Євген ІЩЕНКО-ГІЛЛЕР».

Формально Є.ІЩЕНКО-ГІЛЛЕР був знятий з реєстрації за те, що раніше одержав два попередження від виборчої комісії. Одне попередження було пов`язане з оголошенням у місцевій газеті, в якому всіх охочих запрошували взяти участь в організації виборчого процесу на боці Є.ІЩЕНКО-ГІЛЛЕРА та його команди, тобто підтримати участю в комісіях, спостерігачами, агітаторами. Це невелике оголошення і стало причиною першого попередження, тому що його вважали передчасною виборчою агітацією, оскільки воно було опубліковане у вересні.

Друге попередження було пов`язане зі статтею у місцевій газеті, яка стосувалася діяльності колишнього мера, нинішнього секретаря Ясинуватської міськради, кандидата на пост міського голови від Партії регіонів Олександра РУСАЧЕНКА. У газеті пояснили, що тема ця обговорювалася з 2006 року, і стаття була плановою, а не готувалася під вибори.

«Ні до оголошення, ні до статті ІЩЕНКО-ГІЛЛЕР стосунку не мав, він їх навіть не бачив, він ніколи не втручався в роботу редакції. Але на підставі того, що засновник газети - фірма, засновником якої є Є.ІЩЕНКО-ГІЛЛЕР, його звинуватили в усіх гріхах», - повідомила редактора газети «Місцевий час» Любов ГОЛОВКО.

Учасники мітингу у прийнятій резолюції назвали незаконним рішення виборчої комісії про зняття Є.ІЩЕНКО-ГІЛЛЕРА з виборів і заявили, що в судовому порядку добиватимуться відновлення його реєстрації кандидатом у мери міста.

Резолюцію мітингувальники підписали і вирішили направити Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і губернатору Донецької області Анатолію БЛИЗНЮКУ.