Ульянченко: Ющенко будує собі дачу за власні кошти
Екс-президент досі живе в Конча-Заспі
Екс-президент Віктор Ющенко будує собі дачу в Нових Безрадичах за власні кошти.
Про це заявила екс-глава секретаріату президента, колишня глава ради партії "Наша Україна" Віра Ульянченко в ефірі "Радіо "Свобода".
"У Безрадичах він іще раніше будував. Я не думаю, що він витяг наші з вами гроші. Воно (житло) насправді не дороге", - заявила вона.
"І ніяких там мільйонних будинків немає. Це будівлі привезені, частина їх із різних куточків України, розібрані дерев`яні будівлі і зібрані. Це зовсім різне будівництво", - зазначила Ульянченко.
"Я не думаю, що є взагалі такі приклади у світі, де бідні і безкартузі служать державі", - сказала вона.
Як відомо, екс-президент продовжує жити в президентській резиденції у Конча-Заспі під Києвом, оскільки у його хуторі в Безрадичах триває ремонт, зазначає Українська правда.