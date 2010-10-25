Ульянченко: Ющенко будує собі дачу за власні кошти

Екс-президент Віктор Ющенко будує собі дачу в Нових Безрадичах за власні кошти.

Про це заявила екс-глава секретаріату президента, колишня глава ради партії "Наша Україна" Віра Ульянченко в ефірі "Радіо "Свобода".

"У Безрадичах він іще раніше будував. Я не думаю, що він витяг наші з вами гроші. Воно (житло) насправді не дороге", - заявила вона.

"І ніяких там мільйонних будинків немає. Це будівлі привезені, частина їх із різних куточків України, розібрані дерев`яні будівлі і зібрані. Це зовсім різне будівництво", - зазначила Ульянченко.

"Я не думаю, що є взагалі такі приклади у світі, де бідні і безкартузі служать державі", - сказала вона.

Як відомо, екс-президент продовжує жити в президентській резиденції у Конча-Заспі під Києвом, оскільки у його хуторі в Безрадичах триває ремонт, зазначає Українська правда.