Балога розповів, у яку суму йому обходяться вибори

На 60% виборча кампанія партії "Єдиний центр" фінансується місцевими кандидатами.

Про це заявив лідер "Єдиного центру" Віктор Балога в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

За його словами, 60% фінансування виборчої кампанії це ресурси на місцях: "Партійні організації самі себе забезпечують".

"Друге, це народні депутати Петьовка, Полянчич, Балога. Ми незалежно себе ведемо. Але цього достатньо для того аби бути представленими на виборах 31 жовтня", - зазначає політик.

За словами Балоги, для того щоб провести місцеві вибори якісно "потрібно не меньше 15-20 мільйонів гривень".

"По всій країні. Це те що робить партія з центрального офісу, а другий ресурс на місцях", - уточнив він.

Лідер "Єдиного центру" нагадав, що згідно з рішенням третього зїзду партії, партія для себе визначила увійти в трійку лідерів місцевих виборів.

Українська правда