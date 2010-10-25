Грищенко знову розказуватиме Європі про українські пріоритети

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 25-26 жовтня перебуватиме з робочим візитом в Брюсселі.

В ході візиту буде проведена традиційна щорічна зустріч Україна – ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Делегацію ЄС очолить Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики, віце-президент Європейської комісії Кетрін ЕШТОН.

Зустріч буде присвячена обговоренню питань внутрішнього розвитку України та ЄС, пріоритетних напрямів співробітництва між Україною та ЄС, а також регіональних та міжнародних питань.

К.ГРИЩЕНКО також зустрінеться з Комісарами ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ та з питань внутрішніх справ Сесілією МАЛЬСТРЬОМ. В ході цих зустрічей особлива увага приділятиметься питанням переговорів щодо укладення угоди про асоціацію та безвізовий діалог Україна-ЄС.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО зустрінеться з представниками ключових політичних сил Європейського парламенту і обговорить питання внутрішньополітичного розвитку України, зокрема хід підготовки до місцевих виборів в Україні. Під час перебування у Брюсселі К.ГРИЩЕНКО візьме участь у публічному заході, організованому Центром європейських політичних досліджень та фондом Дж.Маршалла. У своїй промові міністр окреслить пріоритети зовнішньої політики України.

Під час зустрічі зі своїм бельгійським колегою Стівеном ВАНАКЕРЕ К.ГРИЩЕНКО обговорить перспективи двостороннього українсько-бельгійського співробітництва.