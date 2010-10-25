Гурвіца до виборів готує радник Барака Обами

До повторного обрання Едуарда Гурвіца на пост мера Одеси готує іменитий американський консультант. «Делу» стало відомо, що минулого тижня до Одеси прибув представник групи радників президента США Барака Обами Геррі Бернард Кемпбелл. Команда нинішнього міського глави Одеси покладає великі надії на американського фахівця. Як повідомило «Делу» інформоване джерело, Кемпбелл є ключовим консультантом виборчої кампанії Едуарда Гурвіца на майбутніх місцевих виборах.

Сам Едуард Гурвіц не спростував цю інформацію, проте політик не побажав вдаватися в деталі. «Я не хотів би коментувати технічні питання, пов`язані з організацією виборчої кампанії. Саме до цієї категорії відноситься і питання про залучення різного роду консультантів», — передав слова мера начальник управління інформації Одеської мерії Едуард Щеглов.

Нагадаємо, головним суперником Едуарда Гурвіца на виборах мера в Одесі є кандидат від Партії регіонів Олексій Костусєв.