«Батьківщина» вже не визнає результатів виборів до двох облрад
...та однієї міськради
Лідер “Батьківщини” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її політична сила вже сьогодні не визнає результатів виборів до Львівської та Київської обласних рад, а також до Тернопільської міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час брифінгу.
Ю.ТИМОШЕНКО пояснила, що саме в цих населених пунктах “за вказівкою нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА” було зареєстровано списки від фальшивих організацій партії «Батьківщина». «Часу на виправлення порушень в кампанії практично не залишилося, і вже сьогодні є всі підстави стверджувати, що місцеві вибори 31 жовтня є недемократичними, такими, що не відповідають європейським стандартам чесних, вільних та прозорих виборів», - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «результат» Партії регіонів, який ще вчора доведений до всіх губернаторів, мерів та глав райдержадміністрацій та керівників виборчих комісій, а завтра буде переписаний у фальшиві протоколи, не матиме нічого спільного з реальним волевиявленням громадян України. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, фальсифікація виборів є порушенням прав не партії «Батьківщина» та інших партій, а мільйонів громадян України, яких В.ЯНУКОВИЧ позбавив права голосу.
В той же час Ю.ТИМОШЕНКО закликала виборців брати активну участь у виборах 31 жовтня.