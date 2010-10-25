«Батьківщина» вже не визнає результатів виборів до двох облрад

Лідер “Батьківщини” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її політична сила вже сьогодні не визнає результатів виборів до Львівської та Київської обласних рад, а також до Тернопільської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час брифінгу.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила, що саме в цих населених пунктах “за вказівкою нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА” було зареєстровано списки від фальшивих організацій партії «Батьківщина». «Часу на виправлення порушень в кампанії практично не залишилося, і вже сьогодні є всі підстави стверджувати, що місцеві вибори 31 жовтня є недемократичними, такими, що не відповідають європейським стандартам чесних, вільних та прозорих виборів», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «результат» Партії регіонів, який ще вчора доведений до всіх губернаторів, мерів та глав райдержадміністрацій та керівників виборчих комісій, а завтра буде переписаний у фальшиві протоколи, не матиме нічого спільного з реальним волевиявленням громадян України. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, фальсифікація виборів є порушенням прав не партії «Батьківщина» та інших партій, а мільйонів громадян України, яких В.ЯНУКОВИЧ позбавив права голосу.

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО закликала виборців брати активну участь у виборах 31 жовтня.