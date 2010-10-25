Тимошенко досі не дочекалася запрошення від Януковича

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що до неї не надходило звернення від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо зустрічі для обговорення ситуації з місцевими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні, коментуючи заяву глави держави, що він готовий зустрітися з представниками опозиції, аби обговорити відповідну тему.

«Ця його заява так само, як і всі інші заяви, які він робить, є неправдою. Це є цинічні, пусті повідомлення суспільству», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що ці заяви В.ЯНУКОВИЧА не спираються на реальні справи. Лідер «Батьківщини» також зауважила, що В.ЯНУКОВИЧ неодноразово заявляв, що він є гарантом проведення чесних виборів, однак вже сьогодні кожен громадянин України «відчув на собі реальну дію такої гарантії». «Ніяких запрошень немає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.