Тимошенко досі не дочекалася запрошення від Януковича
Політик коментує заяву Президента
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що до неї не надходило звернення від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо зустрічі для обговорення ситуації з місцевими виборами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні, коментуючи заяву глави держави, що він готовий зустрітися з представниками опозиції, аби обговорити відповідну тему.
«Ця його заява так само, як і всі інші заяви, які він робить, є неправдою. Це є цинічні, пусті повідомлення суспільству», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона наголосила, що ці заяви В.ЯНУКОВИЧА не спираються на реальні справи. Лідер «Батьківщини» також зауважила, що В.ЯНУКОВИЧ неодноразово заявляв, що він є гарантом проведення чесних виборів, однак вже сьогодні кожен громадянин України «відчув на собі реальну дію такої гарантії». «Ніяких запрошень немає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.