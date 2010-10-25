В Україну прибув прем'єр-міністр Канади

У Києві в Адміністрації Президента відбувається зустріч глави Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА з прем’єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ у форматі “віч-на-віч”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, вітаючи С.ГАРПЕРА, Президент подякував йому за прийняття запрошення відвідати Україну.

“Зараз ми маємо можливість обговорити багато питань”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

“В України та Канади стабільні дружні відносини, і нам з вами треба їх продовжувати”, - переконаний Президент.

Зі свого боку прем’єр-міністр Канади зазначив, що Україна є Батьківщиною понад 1 млн. канадців українського походження. “Канада завжди дуже пишалася своїми відносинами з Україною, зокрема з часу здобуття вашою державою незалежності”, - сказав С.ГАРПЕР, нагадавши, що саме Канада першою з західних держав визнала незалежність України.

Після закінчення зустрічі під головуванням Президента та прем’єр-міністра відбудуться українсько-канадські переговори і підписання двостороннього документу.

Перед цим глава Української держави зустрів керівника уряду Канади на площі перед Адміністрацією Президента. Військовий оркестр виконав Державні гімни України та Канади, Президент і прем’єр-міністр обійшли стрій воїнів Почесної варти. Церемонія завершилася взаємним представленням членів офіційних делегацій України та Канади.