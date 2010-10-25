Томенко вважає, що влада перестаралася

Заступник голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКО вважає, що на цих виборах місцева влада з адміністративним ресурсом і тиском “перестаралася».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М. ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні під час прямого ефіру на «Радіо-ЕРА».

«Те, що ці місцеві вибори недемократичні, вже не викликає ні в кого сумніву», - сказав віце-спікер. Однак, на його думку, не дивлячись на те, що влада пішла на максимальне залучення адмінресурсу, на недопущення до реєстрації в багатьох регіонах опозиційних політичних сил, передовсім партії «Батьківщина», все-таки основною ознакою сфальсифікованості чи ні виборчої кампанії буде можливість захистити результати виборів.

«Крім того, в останній тиждень дуже багато залежатиме від дій Центральної виборчої комісії, оскільки багато місцевих чиновників, які готуються до фальсифікації виборів, йдуть дуже простим шляхом: вони намагаються звільнити голів територіальних виборчих комісій», - наголосив заступник голови ВР. Як приклад М.ТОМЕНКО назвав спробу місцевої влади на Черкащині звільнити голову ТВК міста Черкаси Миколу КУДРЯВЦЕВА.

Окрім того, віце-спікер зауважив, що, як, на жаль, і прогнозувалося, можливий варіант, що в останні дні виборчої кампанії розпочнеться заплановане в багатьох регіонах масове зняття з реєстрації найбільш популярних кандидатів на посаду міських голів, що не є членами Партії регіонів, та зняття популярних кандидатів в мажоритарних округах.

«Отож, якщо ЦВК легалізує заміну незалежних голів ТВК на «слухняних», запропонованих місцевою владою, а ці комісії відповідним чином почнуть попереджати та знімати з реєстрації популярних політиків – це даватиме підстави визначати місцеві вибори 31 жовтня як такі, де результати виборів не відповідають волевиявленню громадян», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР також сказав, що його поїздки по регіонах показують, що, «м’яко кажучи, місцева влада з адміністративним ресурсом і тиском перестаралася». За його словами, несприйняття дій місцевої влади, особливо в частині агітації за «рідну Партію регіонів», перейшло всі межі. «Тому, влада, плануючи такі дії, повинна пам’ятати, що якщо вона посіє зневагу до людей, то пожне ненависть до себе, і набагато складніше їм буде переконати простий народ, який почне захищати свої права, аніж тепер переконувати опозицію», - наголосив М.ТОМЕНКО.