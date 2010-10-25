Азаров готовий домовлятися з Путіним щодо розрахунків у рублях

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає, що в ході чергового засідання міжурядового українсько-російського комітету з економічного співробітництва 27 жовтня в Києві може бути розглянуто питання про можливість взаємних розрахунків України та Росії в рублях при торговельно-економічній співпраці.

Про це М.АЗАРОВ заявив в інтерв`ю РІА «Новости».

«Росія ставила нам питання рублевих розрахунків – ми могли б і цієї теми торкнутися. Співпраця у фінансовій сфері – тема, гідна обговорення», – зазначив прем`єр-міністр.

Крім того, глава уряду повідомив, що до 27 жовтня підготовлено до підписання більше десятка двосторонніх документів. «Всі вони достатньо важливі, але ми хотіли б зосередитися перш за все на умовах поставок природного газу в Україну в 2011 році, умовах транзиту. Ми вважаємо, що на такій зустрічі необхідно повернутися до теми нашої співпраці в газовій сфері. Тим більше, що недавно було проведено переговори з Європейським Союзом, який висловив бажання провести тристоронню зустріч у форматі Росія, Україна і ЄС, щоб обговорити питання модернізації української газотранспортної системи й перспективи співпраці в газовій сфері. Ну а ми як центральна транзитна держава, природно, зацікавлені в поглибленні такої співпраці», – зазначив М.АЗАРОВ.

Також у ході засідання міжурядового комітету, за словами прем`єр-міністра України, буде піднято питання про активізацію інвестиційних процесів у Севастополі. «Цю тему ми також хотіли б підняти на зустрічі», – зазначив він.

Крім того, в центрі уваги глав урядів Росії та України будуть питання співпраці у галузі авіабудування.