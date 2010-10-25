Азаров погодився на умови Москви щодо створення СП з Газпромом?

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що запропоновані російським газовим холдингом ВАТ "Газпром" для спільної розробки родовища газу в Астраханській області і на півострові Ямал можуть стати основою для створення СП НАК "Нафтогаз України" і "Газпрому", але виключив можливість злиття двох газових компаній.

"Хороші родовища. Якщо на основі цих родовищ мова йтиме про створення СП і обмін активами, я думаю, що можна буде домовитися", - сказав український прем`єр в інтерв`ю РІА “Новости”.

Нагадаємо, що об`єднати "Газпром" і "Нафтогаз України" запропонував у кінці квітня прем`єр-міністр Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі з своїм українським колегою. Глава "Газпрому" Олексій Міллер говорив, що компанії повинні йти до злиття через створення спільного підприємства - це стане першим етапом шляху до об`єднання. За його словами, внеском в СП з російського боку можуть стати родовища, з українського - газотранспортна система.

Разом з тим, як повідомляли українські ЗМІ, як свій внесок у СП Росія запропонувала Україні родовища, в розробку яких необхідно вкласти значні інвестиції. Так, вести розробку на Астраханському родовищі не змогли Eni і Total через високий вміст сірки в газі, що видобувається.